Стоил Палев се отказа от почивката си и започна подготовка с Левски

Вторият разпределител на националния отбор на България по волейбол Стоил Палев се отказа от полагащата му се почивка и започна подготовка с Левски за Суперкупата на България, която ще се състои на 18 и 19 октомври, обявиха от "синия" клуб. Треньорът Николай Желязков е дал на националите почивка до понеделник, но световният вицешампион от Филипините Палев се е отказал от тази привилегия.

От утре шампионите от Левски започват участието си на 25-ото издание на турнира "Борис Гюдеров" в Перник, като утре им предстои мач срещу ЦСКА от 16:00 часа. В събота тимът ще срещне Монтана отново от 16:00 часа, а в неделя от 15:30 ще играе с домакините от Миньор.