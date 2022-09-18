Стоилов включи Сонко Сундберг в групата за Вечното дерби

Старши треньорът на Левски Станимир Стоилов определи група от 18 футболисти за Вечното дерби срещу ЦСКА от 11-ия кръг на Първа лига този следобед, а сред тях попадна и гамбиецът Ноа Сонко Сундберг.

Бранителят получи травма в последния шампионатен мач на "сините" преди седмица срещу Локомотив София, като се очакваше да пропусне дербито срещу ЦСКА, но изглежда ще бъде на линия за двубоя.

Ето я пълната група с избраници на Станимир Стоилов:

Николай Михайлов, Пламен Андреев, Патрик-Габриел Галчев, Жереми Петрис, Хосе Кордоба, Келиан ван дер Каап, Ноа Сонко Сундберг, Вендерсон Цунами, Ивелин Попов, Андриан Краев, Нейтън Олдър, Георги Миланов, Илиян Стефанов, Асен Митков, Филип Кръстев, Марин Петков, Уелтън, Роналдо

Вечното дерби между Левски и ЦСКА е този следобед от 16.45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

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