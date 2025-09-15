Стойо Чолаков е новият треньор на БК Ямбол

Чолаков има 15 сезона като играч на тима.
БК Ямбол обяви назначаването на Стойо Чолаков за нов старши треньор на тима.
Чолаков има 15 сезона като играч на Ямбол в периода 2004-2018. Има изиграни 408 официални мача за мъжкият ни отбор, всичките в елита на българското първенство. В тях е отбелязал общо 1564 точки, взел е 926 борби и е подал 451 асистенции, отбелязват от БК Ямбол.
Като играч е участвал на европейски първенства с всички национални отбора на България при подрастващите.
През сезон 2019-20 като временен старши треньор води мъжкият отбор на града ни в седем мача от първенството в НБЛ.
„Пожелаваме успех на новият треньор на Ямбол в неговият първи сезон начело на мъжкия ни отбор“, написаха от клуба, който и през новия сезон ще играе във втора дивизия.