БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стойо Чолаков е новият треньор на БК Ямбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Чолаков има 15 сезона като играч на тима.

стойо чолаков европейското баскетбол юноши отиваме покажем способни
Слушай новината

БК Ямбол обяви назначаването на Стойо Чолаков за нов старши треньор на тима.

Чолаков има 15 сезона като играч на Ямбол в периода 2004-2018. Има изиграни 408 официални мача за мъжкият ни отбор, всичките в елита на българското първенство. В тях е отбелязал общо 1564 точки, взел е 926 борби и е подал 451 асистенции, отбелязват от БК Ямбол.

Като играч е участвал на европейски първенства с всички национални отбора на България при подрастващите.

През сезон 2019-20 като временен старши треньор води мъжкият отбор на града ни в седем мача от първенството в НБЛ.

„Пожелаваме успех на новият треньор на Ямбол в неговият първи сезон начело на мъжкия ни отбор“, написаха от клуба, който и през новия сезон ще играе във втора дивизия.

#Стойо Чолаков #БК Ямбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
1
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
5
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира...
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
6
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
6
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....

Още от: Български баскетбол

Везенков записа първи минути за Олимпиакос при поражение срещу Париж
Везенков записа първи минути за Олимпиакос при поражение срещу Париж
Спартак спечели предсезонния турнир за купа "Плевен" Спартак спечели предсезонния турнир за купа "Плевен"
Чете се за: 00:42 мин.
Евладия Славчева в предаването "Зала на славата" Евладия Славчева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 02:32 мин.
Българските национали по баскетбол на колички спечелиха европейския шампионат в Самоков Българските национали по баскетбол на колички спечелиха европейския шампионат в Самоков
Чете се за: 02:40 мин.
Исторически финал за баскетболните национали на колички на европейското в Самоков Исторически финал за баскетболните национали на колички на европейското в Самоков
Чете се за: 02:02 мин.
Пини Гершон посети лагера на БК Славия в Самоков Пини Гершон посети лагера на БК Славия в Самоков
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването - вероятно в четвъртък
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването -...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ