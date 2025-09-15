Стойо Чолаков е новият треньор на БК Ямбол

БК Ямбол обяви назначаването на Стойо Чолаков за нов старши треньор на тима.

Чолаков има 15 сезона като играч на Ямбол в периода 2004-2018. Има изиграни 408 официални мача за мъжкият ни отбор, всичките в елита на българското първенство. В тях е отбелязал общо 1564 точки, взел е 926 борби и е подал 451 асистенции, отбелязват от БК Ямбол.

Като играч е участвал на европейски първенства с всички национални отбора на България при подрастващите.

През сезон 2019-20 като временен старши треньор води мъжкият отбор на града ни в седем мача от първенството в НБЛ.