БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до...
Чете се за: 00:42 мин.
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето...
Чете се за: 00:45 мин.
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в...
Чете се за: 04:22 мин.
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен...
Чете се за: 04:15 мин.
Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата...
Чете се за: 07:00 мин.
Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Депутатите се събират за първото си заседание след...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столичната община ще предложи промени за решаване на проблема с едрогабаритните отпадъци

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
васил терзиев дейностите чистотата зона нормален ритъм новата фирма работи успешно
Слушай новината

Столичната община ще предложи нормативни промени за трайно решаване на проблема с едрогабаритните отпадъци, съобщиха от "Московска" 33.

Натрупването на големи предмети като дивани и матраци остава сериозно предизвикателство за градската среда.

Проблемът в огромна степен се дължи и на настоящата наредба, която позволява изхвърлянето им около кофите, а графикът масово не се спазва от гражданите:

„Минава камионът, един час по-късно се изхвърля следващата секция – диван и матрак, и така стоят една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион“, заяви заместник-кметът по екологията инж. Николай Неделков.

С оглед на тези дефицити Общината подготвя предложение за промени в наредбата, предвиждащи преминаване към нов модел на заявки, площадки в районите, мобилни пунктове и кампанийни иницативи като „МаГаТа фест“.

Кметът на София Васил Терзиев каза, че дейностите по чистотата в Зона 3 са в нормален ритъм и новата фирма работи успешно.

„Ситуацията се подобрява всеки ден и в момента над 90% от контейнерите в трите района се извозват ежедневно“, заяви и заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

Той допълни, че се наваксват всички съпътстващи дейности по почистването и извозването от преходния период - метене, миене, ринене, отпушване на шахти, обслужване на улични кошчета и др.

Устойчивото решение за Зона 3 стана факт след като Върховният административен съд окончателно потвърди правото на Общината за подписване на дългосрочния договор, поставяйки здравето на гражданите над икономическите интереси на жалбоподателите.

Благодарение на позиция на общинското ръководство по време на договарянето, цената за тон битов отпадък за зоната бе намалена до 134 евро.

„Още една зона работи. И работи за 81 милиона евро по-малко,” каза още Васил Терзиев.

#работи успешно #нормален ритъм #чистотата в Зона 3 #Васил Терзиев #кмет на софия

Последвайте ни

ТОП 24

Проливни дъждове и в сряда
1
Проливни дъждове и в сряда
Почина световната звезда Доли Партън
2
Почина световната звезда Доли Партън
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
3
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на...
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове: Задържани са трима заподозрени
5
Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове:...
България стартира с разгром в евроквалификациите по волейбол до 20 години
6
България стартира с разгром в евроквалификациите по волейбол до 20...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
4
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
5
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
6
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...

Още от: Регионални

Военнослужещи от Сухопътните войски в помощ на засегнатото от наводнение село Струмяни
Военнослужещи от Сухопътните войски в помощ на засегнатото от наводнение село Струмяни
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Чете се за: 00:45 мин.
Пешеходка е загинала при пътен инцидент с товарен автомобил във Варна Пешеходка е загинала при пътен инцидент с товарен автомобил във Варна
Чете се за: 00:50 мин.
Задържаха 30-годишен мъж с над килограм амфетамин при акция в Пловдив Задържаха 30-годишен мъж с над килограм амфетамин при акция в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в сатовчанското село Кочан Отмениха частичното бедствено положение в сатовчанското село Кочан
Чете се за: 01:15 мин.
След наводнението в Родопите: Продължава разчистването на щетите в Батак След наводнението в Родопите: Продължава разчистването на щетите в Батак
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Димитър Стоянов: Изплувалите дронове по Черноморието не са опасни
Димитър Стоянов: Изплувалите дронове по Черноморието не са опасни
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до 850 мегавата АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до 850 мегавата
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новият парламентарен сезон - какви са заявките на управляващите и...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
На фокус в парламента: Обсъждат ключови решения за модернизацията...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След смъртта на Доли Партън: Милиони потънаха в скръб
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Рубио: Без нови удари по Иран - засега
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ