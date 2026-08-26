Столичната община ще предложи промени за решаване на проблема с едрогабаритните отпадъци

Столичната община ще предложи нормативни промени за трайно решаване на проблема с едрогабаритните отпадъци, съобщиха от "Московска" 33.

Натрупването на големи предмети като дивани и матраци остава сериозно предизвикателство за градската среда.

Проблемът в огромна степен се дължи и на настоящата наредба, която позволява изхвърлянето им около кофите, а графикът масово не се спазва от гражданите:

„Минава камионът, един час по-късно се изхвърля следващата секция – диван и матрак, и така стоят една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион“, заяви заместник-кметът по екологията инж. Николай Неделков.

С оглед на тези дефицити Общината подготвя предложение за промени в наредбата, предвиждащи преминаване към нов модел на заявки, площадки в районите, мобилни пунктове и кампанийни иницативи като „МаГаТа фест“.

Кметът на София Васил Терзиев каза, че дейностите по чистотата в Зона 3 са в нормален ритъм и новата фирма работи успешно.

„Ситуацията се подобрява всеки ден и в момента над 90% от контейнерите в трите района се извозват ежедневно“, заяви и заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

Той допълни, че се наваксват всички съпътстващи дейности по почистването и извозването от преходния период - метене, миене, ринене, отпушване на шахти, обслужване на улични кошчета и др.

Устойчивото решение за Зона 3 стана факт след като Върховният административен съд окончателно потвърди правото на Общината за подписване на дългосрочния договор, поставяйки здравето на гражданите над икономическите интереси на жалбоподателите.

Благодарение на позиция на общинското ръководство по време на договарянето, цената за тон битов отпадък за зоната бе намалена до 134 евро.