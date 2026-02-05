Стоян Добрев: Продължавам напред, правилната посока винаги се открива

Националният селекционер на България по борба в класически стил Стоян Добрев подаде оставка, като мотивите за решението му са свързани с разминавания във визията за бъдещата посока и начина на работа с отбора. Това става ясно от позиция, публикувана от самия него в социалните мрежи.

Треньорът напуска поста си след отказ на федерацията да удовлетвори искането на състезателите от ЦСКА по време на националните занимания да присъстват и клубните им наставници Сослан Фарниев и Казбек Фарниев.

„Всеки професионален път има своите етапи. Моят като старши треньор на българския национален отбор по борба достигна своя естествен край“, написа Добрев. Той подчерта, че решението е взето след внимателно обмисляне и е продиктувано от различия във вижданията за развитието на отбора.

„Благодарен съм за опита, уроците и хората, с които работих. Продължавам напред с убеждението, че когато принципите водят, правилната посока винаги се открива“, допълни специалистът.

Оставката на Добрев беше приета днес от федерацията.