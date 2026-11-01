Страсбург надигна глава в Лига 1

Страсбург сложи край на серията си от четири последователни загуби във френската Лига 1 с домакински успех с 5:1 над Оксер.

Гесим Ясин вкара два гола за победителите, които играха и с човек повече в последния четвърт час, когато паднаха и попаденията на мароканеца.

До почивката Страсбург имаше предимство, но то се изразяваше само в един гол, дело на преотстъпения от Челси португалец Дарио Есуго.

В 55-ата минута Марсиал Годо покачи на 2:0, а час след началото на мача домакините получиха и дузпа, която Конрад Хардер превърна в трети гол.

В 68-мата минута Камерън Арчър намали, но само шест минути след това Оксер остана в намален състав заради червен картон на Ламфиа Диубате, което до голяма степен ги лиши от надежди за нещо повече.

Гесим Ясин покачи на 4:1 в 77-мата минута, а в 85-ата отново той оформи крайния резултат.

С победата Страсбург събра 10 точки, колкото има и Оксер. В класирането два отбора са на 12-о и 13-о място.