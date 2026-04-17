Страсбург осъществи зрелищен обрат срещу Майнц и го изхвърли от Лигата на конференциите

Френският тим заличи пасив от два гола и с категорично 4:0 у дома се класира за полуфиналите

Снимка: AP Photo

Майнц отпадна от турнира Лига на конференциите, след като допусна тежка загуба с 0:4 при гостуването си на Страсбург в реванша от четвъртфиналите. Така с общ резултат 4:2 френският тим продължава напред в надпреварата.

Германският състав пристигна във Франция с преднина от два гола, но още от началото бе поставен под сериозен натиск. Първото попадение падна в 26-ата минута, когато Себастиан Нанаси се разписа отблизо след центриране на Бен Чилуел.

Само девет минути по-късно Абдул Уатара удвои с глава и заличи аванса на Майнц от първия мач.

След почивката гостите имаха шанс да се върнат в срещата, след като съдията отсъди дузпа за Страсбург. Даниел Бац обаче спаси удара на Еманюел Емега и запази надеждите на германците.

Те бяха попарени в 69-ата минута, когато Мартиал Годо проби по десния фланг и подаде на Хулио Енсисо, който реализира на празна врата за 3:0. Малко по-късно именно Енсисо асистира на Емега, който този път не сгреши и оформи крайното 4:0.

С убедителния успех Страсбург направи пълен обрат в сблъсъка и сложи край на европейското участие на Майнц този сезон.

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК Майнц 05 #ФК Страсбург

