Светлинно замърсяване застрашава най-тъмните нощни небеса в света

Заплахата от светлинно замърсяване застрашава едни от най-тъмните нощни небеса в света, в чилийската пустиня Атакама, която е сред най-важните световни центрове за астрономически наблюдения, предаде Асошиейтед прес. Причините са урбанизацията, минната индустрия и изграждането на енергийни паркове.

Регионът предлага изключително ясни условия за наблюдение на Вселената, благодарение на сухия климат, голямата надморска височина и изолирането от изкуствено осветление. Заради това в зоната са базирани някои от най-големите наземни астрономически проекти в света.

"Условията в пустинята Атакама са уникални в световен мащаб", каза председателят на Чилийското астрономическо дружество Киара Мацукели. По думите ѝ районът разполага с над 300 ясни нощи годишно.

Учените предупреждават, че тъмното небе е застрашено. Миналата година регионът се превърна в арена на конфликт между научната общност и енергийна компания, която предложи изграждането на мащабен "зелен" енергиен комплекс в близост до European Southern Observatory (ESO), където се планира изграждането на най-мощния оптичен телескоп в света. Проектът беше отменен през януари след масова реакция от страна на астрономи, физици и носители на Нобелова награда, но случаят изведе на преден план опасения, че съществуващите закони за защита на небето са остарели и недостатъчно строги.

Оттогава се обсъжда преразглеждане на екологичните регулации, включително правила на чилийското министерство на науката, насочени към защита на астрономическите зони.

Според представители на ESO обсерваториите в Чили са сред най-мощните в света, а районът привлича ежегодно хиляди учени от различни държави. Планинският и пустинен терен на височина над 3000 метра създават трудни условия за живот и работа, но изключително благоприятна среда за наблюдение на Космоса.