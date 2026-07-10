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Светослав Вуцов поднови договора си с Левски до 2028 година

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Спорт
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Вратарят е основна фигура в плановете на Хулио Веласкес

Светослав Вуцов
Снимка: startphoto.bg
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Вратарят Светослав Вуцов стана поредният футболист на Левски, който поднови договора си, съобщиха от клуба.

Несменяемият титуляр на "сините" подписа контракт до 2028 година. Той стана третият играч на тима на Хулио Веласкес и втори българин с нов договор при подобрени финансови условия. Преди него с Левски до 2029 година преподписа капитанът Кристиан Димитров и а халфът Гашпер Търдин се ангажира с клуба до 2028.

Досегашният контракт на Вуцов бе до лятото на 2027 година. Неговата цена в момента се оценява на 3 милиона евро.

Вуцов бе привлечен от Славия и се утвърди като безспорен №1 на вратата. Той има основна заслуга за спечелването на шампионската титла, както и за доброто представяне в европейските турнири през миналия сезон, когато даде тласък на Левски с отличното си представяне при дузпите в мача с Апоел Беер Шева.

#Светослав Вуцов

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