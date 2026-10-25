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Световната федерация с официално писмо до БФ Борба: UWW признава новоизбраните ръководни лица от извънредното изборно Общо събрание

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Поводът за въпросното пояснение явно е писмото изпратено от бившата световна шампионка до Карлос Рой с протест заради премахването на бореца Айк Мнацаканян и треньора Андрей Стойнов от системата Athena и отказа за тяхната акредитация за световното първенство в Астана.

Световната федерация с официално писмо до БФ Борба: UWW признава новоизбраните ръководни лица от извънредното изборно Общо събрание
Снимка: БТА
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Карлос Рой, генералният секретар на Световната федерация по борба (UWW), узакони с официално писмо новоизбраното ръководство на родната централа с президент Тодор Ангелов.

„UWW признава новоизбраните ръководни лица от извънредното изборно Общо събрание, проведено в съответствие с нашите правила и установена практика. Информираме ви, че вече са нанесени промените в регистрациите, поискани от новия Управителен съвет на Българската федерация по борба. Резултатите от изборите бяха официално потвърдени пред UWW на 19 октомври 2026 г. и от Българския олимпийски комитет“, заяви Рой.

Световната централа информира също, че спира контакта с екипа на Станка Златева, загубила изборите на 17 октомври в София. Поводът за въпросното пояснение явно е писмото изпратено от бившата световна шампионка до Карлос Рой с протест заради премахването на бореца Айк Мнацаканян и треньора Андрей Стойнов от системата Athena и отказа за тяхната акредитация за световното първенство в Астана.

„Отбелязваме, че вие сте продължили да използвате тези данни за достъп, след като Общото събрание вече е избрало нов президент, нов генерален секретар и нови членове на Управителния съвет – пояснява Рой. – В тази връзка Ви информираме, че използването от Ваша страна на официалния имейл адрес на UWW е било неправомерно. Уведомяваме ви, че по всички бъдещи въпроси, свързани с Българската федерация по борба, включително заявките за участие на нейните отбори в първенствата, световната федерация занапред ще комуникира с надлежно избраното ново ръководство на БФ борба“, се казва още в изявлението на генералния секретар на Световната федерация по борба.

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