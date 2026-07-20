Световната титла донесе милиони на Испания! Играчите ще приберат по над 750 000 евро преми

Световната титла на Испания от Мондиал 2026 ще донесе сериозни финансови постъпления както за Испанската футболна федерация (RFEF), така и за футболистите на Луис де ла Фуенте.

Според информация на испанското издание AS, ФИФА ще изплати на новия световен шампион 50 милиона долара, което се равнява на приблизително 44 милиона евро. Освен директната награда, успехът ще увеличи и приходите от спонсорски договори, сключени от федерацията преди световното първенство, тъй като част от тях включват бонуси при спечелване на титлата.

В момента Испанската футболна федерация работи с 35 различни партньори. Техническият спонсор е Adidas, а сред основните корпоративни партньори са Ebro, Mapfre, Iberdrola, Halcón и Movistar. Очакванията са триумфът да повиши значително международната стойност на испанския футбол и да улесни привличането на нови глобални спонсори.

Голяма част от финансовия успех ще достигне и до футболистите. Според публикацията 45% от премията, изплатена от ФИФА, ще бъде разпределена между националите под формата на бонуси. Това означава, че общо близо 19,7 милиона евро ще бъдат поделени между 26-имата играчи в състава.

Така всеки един от испанските национали ще получи приблизително 756 000 евро бруто като премия за спечелената световна титла. Към тази сума следва да се добавят и индивидуалните приходи на футболистите от рекламни и маркетингови ангажименти, свързани с националния отбор.