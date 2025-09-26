Световните шампионки по волейбол с отборна номинация в анкетата „Жена на годината“

Поредно признание за националките ни до 19 г.
Националният отбор по волейбол на България за жени до 19 години получи поредно признание. Списание Grazia ги включи в номинациите за „жена на годината“ в традиционната си анкета.
Организаторите мотивират номинацията с признание за грандиозния и убедителен успех, донесъл първата световна титла в отборен спорт в женското направление:
„Тази година се превърна в още по-успешна по отношение на спорта, след като националният отбор по волейбол за жени под 19 години спечели златото на световното първенство в Хърватия. Демонстрирайки изключително силна, последователна и убедителна игра, националките успяха не само да запишат имената си със златни букви в историята, но и да докажат, че невъзможните върхове са само първата стъпка“, се казва в информацията на организаторите на анкетата.