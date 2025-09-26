Световните шампионки по волейбол с отборна номинация в анкетата „Жена на годината“

Националният отбор по волейбол на България за жени до 19 години получи поредно признание. Списание Grazia ги включи в номинациите за „жена на годината“ в традиционната си анкета.

Организаторите мотивират номинацията с признание за грандиозния и убедителен успех, донесъл първата световна титла в отборен спорт в женското направление: