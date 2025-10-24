БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Световноизвестният треньор Клаудио Пистолези ще проведе семинар в България

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Италианецът е известен с работата си като личен треньор на Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп и други големи шампиони.

тенис топка ракета лого
Снимка: БГНЕС
Един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение - Клаудио Пистолези ще проведе семинар в България, организиран от Българската федерация по тенис (БФТ) и Италианската търговска камара в България.

Италианецът е известен с работата си като личен треньор на Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп и други големи шампиони. Като състезател е европейски шампион до 18 г. и победител в юношеския US Open. Пистолези е дългогодишен член на Съвета на играчите на АТР и на италианския отбор за Davis Cup. Основател на Глобалната Професионална Тенис Треньорска Асоциация(GPTCA), сертифицирана от АТР.

Семинарът ще се проведе на 22 и 23 ноември на базата на Българския национален тенис център, като и в двата дни ще започне в 09:00 часа и ще продължи до 17:00 ч. Обучението е насочено към "Пътища за развитие на юношите към професионалния тенис".

В рамките на първия ден ще има специален панел за родители на млади състезатели, които искат да получат допълнителна информация за актуалните възможности за тренировки и обучение в системата на колежанския тенис в САЩ. Отделно от това Пистолези ще демонстрира практическо занимание за юноши (в събота) и за девойки (в неделя), които целят да покажат богатия опит на Клаудио в работата с професионалисти.

Семинарът се провежда под ръководството на Председателя на УС на БФТ Стефан Цветков и на Председателя на Италианската търговска камара в България Алесандро Герето.

