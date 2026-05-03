Световноизвестното сопрано Джесика Прат се завръща в България, за да зарадва публиката с нова доза вокална виртуозност.

Тя е посветила цялата си кариера на белкантото и е специалист в изпълнението на опери от Доницети и Белини. Джесика Прат е страстен изследовател на тяхното творчество и непрекъснато прави свои проучвания за това как са звучали партитурите им в оригинал.

Точно затова в концерта си тази вечер е включила две много известни арии, които ще изпълни в оригиналната тоналност, която е по-висока от тази, в която сме свикнали да ги чуваме. На диригентския пулт застава един от най-впечатляващите италиански диригенти от новото поколение.