Световноизвестното сопрано Джесика Прат се завръща в България, за да зарадва публиката с нова доза вокална виртуозност.
Тя е посветила цялата си кариера на белкантото и е специалист в изпълнението на опери от Доницети и Белини. Джесика Прат е страстен изследовател на тяхното творчество и непрекъснато прави свои проучвания за това как са звучали партитурите им в оригинал.
Точно затова в концерта си тази вечер е включила две много известни арии, които ще изпълни в оригиналната тоналност, която е по-висока от тази, в която сме свикнали да ги чуваме. На диригентския пулт застава един от най-впечатляващите италиански диригенти от новото поколение.
Франческо Иван Чампа - диригент: "Тя е артистът, когото ценя, мисля, над всички други, защото е най-добрата от всички, които съществуват на света. Не само защото е много добра, а защото това, което прави е като свещенодействие. А това не се намира лесно днес, защото се прави прекалено много изкуство, което да привлече публиката, да се привлече с нещо много "модерно", но това няма нищо общо с истинското изкуство. Истинското изкуството е жертва."