Люпчо Георгиевски: Опасявам се, че Апелативният съд ще върне делото на основния и ще започне нова Голгота в македонските съдилища

В затворения български културен клуб "Ванче Михайлов" в Република Северна Македония човек може да попадне на истинска съкровищница на българската литературна документалистика. Клубът, в който се намира и писалището на самия Ванче Михайлов, е създаден от Люпчо Георгиевски и именно тази дейност е причина Георгиевски да бъде един от преследваните българи в Македония.

Тук може да бъде открито много интересно издание, а именно "Сталин, Тито, Димитров, Македонският въпрос и Федерацията". Тук става въпрос за три документални разказа от годините след края на Втората световна война.

Ванче Михайлов е лидерът на ВМРО между двете световни войни и наистина е една личност, за която историята тепърва предстои да даде оценка, защото все още оценките за Иван Михайлов са подчинени в голяма степен и на емоциите, а и на всички исторически манипулации по времето на тоталитарния режим между 1944 и 1989 година.

Едно от обвиненията срещу Люпчо Георгиевски е именно, че проповядва тези на Ванче Михайлов. Днешното решение на Апелативния съд по делото срещу него може да определи посоката на развитие на процеса не само в Република Северна Македония, но и за евентуално обжалване в съда в Страсбург.

Люпчо Георгиевски, председател на заличения културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля: "Съдът има шанс да се докаже и да намали присъдата на по-низшия съд. Това е най-добре за мен, най-добре за нашата кауза, да се окаже, че е права. Аз се опасявам, че може да го върнат делото на първоначално на основния съд и да започне нова Голготаа от 3 - 4 години по македонските съдилища. Защото те 3 години вече минаха откакто това дело започва. Да, 3 години минаха и сега на апелация вече 4-та година идва. Това се опасявам яс примерно. Може такава отлука да донесат, което ще ни спре, че и да се да започне нашето обжалване в Страсбург. Защото ако е потвърдия апелация предсъдата от основния, следващо дело да започваме в съда в Страсбург."

Има още едно производство срещу Георгиевски, на което не е даден ход - за фототипно издание на "Македонска кървава сватба" на 1 ноември миналата година:

Люпчо Георгиевски, председател на заличения културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля: "Веднага зам.-председателят на Народното събрание в лицето на Весна Зендевска поднесе жалба в прокуратурата и бях извикан в свойство на обвиняем, но по това дело няма още. Сигурно чакат да завърши ключово, пък да видят как ще... Непрекъснат тормоз, непрекъснат, за да не спира тормоза."

Проблем има дори с фототипно издание на канонизирания за светец в Македония Йоаким Кърчовски:

Люпчо Георгиевски, председател на заличения културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля: "Да, той е канонизиран за светец, за съжаление делата негови не се четят. И не се признават. Не се признават. И трябва да ги издадеш фототипно, за да докажеш, че той ги е писал. Те даже ги крият. Те сигурно ги имат по манастирите в Македония. Оригиналните дела, които с Йоаким Кърчовски, но вещо ги прикриват, за да народа не осознае истината. Инако тези книжки ги издаваме в сътрудничество с дружение "Зора" от Кюстендил, които са наши приятели. И няма да спираме това. Дейността ще продължи. Ние ще започнем нови издания, нови проекти. По всякакъв начин да докажем истината. - Защо е според теб цялото това нещо? Какво толкова ги плаши да запишат българите като държавотворен народ в Конституцията на РСМ? - Защото ако ги впишат българите в Конституцията, ние ще ги добиеме нашите човешки права в Конституцията. Конституционни права ще добиеме. Има и това, да не се оказат, че не сме само 3000, че сме малце по-вече. С оглед на това, че има 210 000 български гражданства, така да... да не се окаже инако. Сигурно това е страхът. Макар не гледам, че трябва да се страхуват от такива неща. Ние се стремим да видим европейска държава с европейски ценности и малце глупаво в 21 век ти да му определяш на човека какъв искаш ти да бъде. А не какъв иска той да бъде."

