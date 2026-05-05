БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските...
Чете се за: 06:42 мин.
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Люпчо Георгиевски: Опасявам се, че Апелативният съд ще върне делото на основния и ще започне нова Голгота в македонските съдилища

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:27 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В затворения български културен клуб "Ванче Михайлов" в Република Северна Македония човек може да попадне на истинска съкровищница на българската литературна документалистика. Клубът, в който се намира и писалището на самия Ванче Михайлов, е създаден от Люпчо Георгиевски и именно тази дейност е причина Георгиевски да бъде един от преследваните българи в Македония.

Тук може да бъде открито много интересно издание, а именно "Сталин, Тито, Димитров, Македонският въпрос и Федерацията". Тук става въпрос за три документални разказа от годините след края на Втората световна война.

Ванче Михайлов е лидерът на ВМРО между двете световни войни и наистина е една личност, за която историята тепърва предстои да даде оценка, защото все още оценките за Иван Михайлов са подчинени в голяма степен и на емоциите, а и на всички исторически манипулации по времето на тоталитарния режим между 1944 и 1989 година.

Едно от обвиненията срещу Люпчо Георгиевски е именно, че проповядва тези на Ванче Михайлов. Днешното решение на Апелативния съд по делото срещу него може да определи посоката на развитие на процеса не само в Република Северна Македония, но и за евентуално обжалване в съда в Страсбург.

Люпчо Георгиевски, председател на заличения културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля: "Съдът има шанс да се докаже и да намали присъдата на по-низшия съд. Това е най-добре за мен, най-добре за нашата кауза, да се окаже, че е права. Аз се опасявам, че може да го върнат делото на първоначално на основния съд и да започне нова Голготаа от 3 - 4 години по македонските съдилища. Защото те 3 години вече минаха откакто това дело започва. Да, 3 години минаха и сега на апелация вече 4-та година идва. Това се опасявам яс примерно. Може такава отлука да донесат, което ще ни спре, че и да се да започне нашето обжалване в Страсбург. Защото ако е потвърдия апелация предсъдата от основния, следващо дело да започваме в съда в Страсбург."

Има още едно производство срещу Георгиевски, на което не е даден ход - за фототипно издание на "Македонска кървава сватба" на 1 ноември миналата година:

Люпчо Георгиевски, председател на заличения културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля: "Веднага зам.-председателят на Народното събрание в лицето на Весна Зендевска поднесе жалба в прокуратурата и бях извикан в свойство на обвиняем, но по това дело няма още. Сигурно чакат да завърши ключово, пък да видят как ще... Непрекъснат тормоз, непрекъснат, за да не спира тормоза."

Проблем има дори с фототипно издание на канонизирания за светец в Македония Йоаким Кърчовски:

Люпчо Георгиевски, председател на заличения културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля: "Да, той е канонизиран за светец, за съжаление делата негови не се четят. И не се признават. Не се признават. И трябва да ги издадеш фототипно, за да докажеш, че той ги е писал. Те даже ги крият. Те сигурно ги имат по манастирите в Македония. Оригиналните дела, които с Йоаким Кърчовски, но вещо ги прикриват, за да народа не осознае истината. Инако тези книжки ги издаваме в сътрудничество с дружение "Зора" от Кюстендил, които са наши приятели. И няма да спираме това. Дейността ще продължи. Ние ще започнем нови издания, нови проекти. По всякакъв начин да докажем истината.

- Защо е според теб цялото това нещо? Какво толкова ги плаши да запишат българите като държавотворен народ в Конституцията на РСМ?

- Защото ако ги впишат българите в Конституцията, ние ще ги добиеме нашите човешки права в Конституцията. Конституционни права ще добиеме. Има и това, да не се оказат, че не сме само 3000, че сме малце по-вече. С оглед на това, че има 210 000 български гражданства, така да... да не се окаже инако. Сигурно това е страхът. Макар не гледам, че трябва да се страхуват от такива неща. Ние се стремим да видим европейска държава с европейски ценности и малце глупаво в 21 век ти да му определяш на човека какъв искаш ти да бъде. А не какъв иска той да бъде."

Вижте още в прякото включване на специалния пратеник на БТА в Битоля Иво Никодимов

#Люпчо Георгиевски #клуб #Битоля #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
1
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
3
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
4
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с...
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
5
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
6
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
5
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Европа

Велизар Шаламанов: Без сериозни опити за външна намеса на изборите
Велизар Шаламанов: Без сериозни опити за външна намеса на изборите
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
13030
Чете се за: 01:40 мин.
Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май
Чете се за: 00:55 мин.
Президентът Илияна Йотова разговаря с гръцкия си колега Константинос Тасулас Президентът Илияна Йотова разговаря с гръцкия си колега Константинос Тасулас
Чете се за: 02:05 мин.
Кола се вряза в хора в Лайпциг - двама души са загинали Кола се вряза в хора в Лайпциг - двама души са загинали
Чете се за: 00:32 мин.
Български евродепутати: Компромисите на докладчика за РСМ създават опасни прецеденти Български евродепутати: Компромисите на докладчика за РСМ създават опасни прецеденти
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: От "Прогресивна България" отидоха на консултации при президента
НА ЖИВО: От "Прогресивна България" отидоха на консултации...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини
Чете се за: 06:52 мин.
Политика
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси? Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси?
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Поморие посреща днес мощите на Св. Георги Победоносец Поморие посреща днес мощите на Св. Георги Победоносец
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Започва обследване на свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Люпчо Георгиевски: Опасявам се, че Апелативният съд ще върне делото...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
Нова размяна на удари в Ормузкия проток
Чете се за: 01:52 мин.
По света
При престрелка в района на Белия дом един човек е ранен
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ