Световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ

Битките за отличията са от петък до неделя по БНТ 1 и БНТ 3!
Световното първенство по художествена гимнастика събра елита си в Рио де Жанейро.
Състезателки от рекордните 76 държави си оспорват отличията.
България влиза в битката с най-силните си оръжия.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, а Ева Брезалиева се класира на осмо място.
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика
Следете всяко движение, всяко съчетание и всяка победа от 22 до 24 август по БНТ 1 и БНТ 3!
Програма на оставащите преки предавания:
24.08., неделя: 17:00 ч. финали на уреди БНТ 3