Световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ

Световното първенство по художествена гимнастика събра елита си в Рио де Жанейро.

Състезателки от рекордните 76 държави си оспорват отличията.

България влиза в битката с най-силните си оръжия.

Следете всяко движение, всяко съчетание и всяка победа от 22 до 24 август по БНТ 1 и БНТ 3!

Програма на оставащите преки предавания:

24.08., неделя: 17:00 ч. финали на уреди БНТ 3