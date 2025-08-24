БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
Други спортове
Битките за отличията са от петък до неделя по БНТ 1 и БНТ 3!

бнт излъчи световното първенство художествена гимнастика рио жанейро
Световното първенство по художествена гимнастика събра елита си в Рио де Жанейро.

Състезателки от рекордните 76 държави си оспорват отличията.

България влиза в битката с най-силните си оръжия.

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, а Ева Брезалиева се класира на осмо място.

Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика

Следете всяко движение, всяко съчетание и всяка победа от 22 до 24 август по БНТ 1 и БНТ 3!

Програма на оставащите преки предавания:

24.08., неделя: 17:00 ч. финали на уреди БНТ 3

Свързани статии:

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Гледайте спектакъла "Преродена" отново на 7 септември от 13:30 часа.
Чете се за: 00:27 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
Златото в многобоя е за олимпийската шампионка от Париж 2024 Даря...
Чете се за: 02:52 мин.
#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025

Още от: Художествена гимнастика

Стилияна Николова завоюва и сребро на лента на световното в Рио де Жанейро
Стилияна Николова завоюва и сребро на лента на световното в Рио де Жанейро
Бронз за Стилияна Николова на бухалки на световното в Рио де Жанейро Бронз за Стилияна Николова на бухалки на световното в Рио де Жанейро
Чете се за: 01:02 мин.
Ансамбълът на България финишира пети на ленти на световното в Рио де Жанейро Ансамбълът на България финишира пети на ленти на световното в Рио де Жанейро
Чете се за: 01:30 мин.
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1 Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
7363
Чете се за: 00:27 мин.
Стилияна Николова се класира пета на топка на световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова се класира пета на топка на световното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 00:57 мин.
Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пазарен детокс: Предизвикателството "Без покупки"...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За кои сметки закъсняваме най-много?
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Протести във Великобритания срещу настаняването на бежанци в хотели
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
