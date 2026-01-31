БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Свлачище застрашава брега на Ахтопол

Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Свлачище застрашава брега на Ахтопол
Свличане на скални маси край източната част на крайбрежната алея в Ахтопол притесни местните жители. Ерозионно явление е установено в четвъртък, когато големи фрагменти от скалите са се откъснали и са паднали в морето.

Случаят е докладван незабавно, а Община Царево е информирала както Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и областния управител на Бургас Владимир Крумов.

Крайбрежната алея на Ахтопол не за пръв път е заплашено от свлачище. Основното притеснение е, че засегнатият участък се намира в непосредствена близост до пешеходната алея и жилищни сгради, което поражда опасения за сигурността на хората и стабилността на постройките над скалния бряг.

От местната администрация заявиха, че следят развитието на ситуацията и ще информират обществеността за предприетите последващи действия.

#брега на Ахтопол #ерозия #свлачище

