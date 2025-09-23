Табийо отмъкна титлата в Чънду от водача в схемата Музети

112-ият в световната ранглиста Алехандро Табийо триумфира на турнира по тенис на твърди кортове в Чънду (Китай) от сериите ATP 250 с награден фонд 1,19 милиона долара.

Стартиралият от квалификациите чилиец надделя в зрелищен финал над водача в схемата Лоренцо Музети с 6:3, 2:6, 7:6(5). Срещата продължи два часа и 39 минути.

Успехът беше седми пореден на турнира за Табийо, който спечели третия си трофей на ниво ATP и ще влезе в топ 80 на ранглистата при следващото ѝ обновяване. От своя страна италианецът загуби втори пореден финал в Чънду.

Табийо изоставаше с 5:6 в третия сет, но спаси два мачбола и стигна до равенство 6:6. В тайбрека Музети взе аванс от 4-1, но чилиецът реализира обрат и оползотвори първия си мачбол за крайното 7-5.