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Тадей Погачар показа мощ в Андора и направи голяма крачка към триумфа във Вуелтата

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Спорт
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Словенецът атакува 50 километра преди финала и остави основните си конкуренти далеч зад себе си, увеличавайки аванса си на върха

Тадей Погачар показа мощ в Андора и направи голяма крачка към триумфа във Вуелтата
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Тадей Погачар направи сериозна заявка за първата си титла в Обиколката на Испания. Словенската суперзвезда спечели по впечатляващ начин четвъртия етап на Вуелтата, след като предприе мощна атака в планините на Андора и завърши с 2:39 минути пред своите преследвачи.

Шампионът от Тур дьо Франс вече разполага с комфортна преднина и в генералното класиране. Погачар води с 3:21 минути пред Примож Роглич, докато третият Енрик Мас изостава с още 11 секунди.

"Беше много трудно, но като цяло стана хубав етап. Радвам се на разликата между мен и преследвачите, защото така мога да бъда по-спокоен през следващите няколко дни. Няма да загубя концентрация, просто стресът ще бъде по-малко“, заяви Погачар след финала.

Четвъртият етап беше сравнително къс, но изключително тежък заради четирите изкачвания в Андора. Именно там Погачар показа превъзходството си над останалите претенденти за крайния успех.

Решаващият момент настъпи още при второто изкачване. Около 50 километра преди финала словенецът атакува основната група, бързо отвори разлика и продължи сам към финала. Нито един от конкурентите му не успя да реагира, а авансът постепенно се увеличаваше.

Това е втора етапна победа за Погачар във Вуелтата, след като той триумфира и в откриващия ден на състезанието.

Успехът му идва след необичайните събития в третия етап, който беше прекратен около 15 километра преди финала заради силна градушка. Условията принудиха колоездачите да търсят подслон в магазини и ресторанти край трасето, а победител не беше определен.

След убедителното представяне в Андора Погачар вече има сериозен аванс в битката за червената фланелка, макар до края на Обиколката на Испания да остава още много.

Следващият етап е с дължина 173,3 километра, започва в Каталуня и завършва в Рокуетес, където се очаква възможност за финален спринт.

#Тадей Погачар

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