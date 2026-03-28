БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тайгър Уудс бе арестуван за шофиране в нетрезво състояние

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Срещу Уудс са повдигнати обвинения в шофиране в нетрезво състояние, нанасяне на имуществени щети и отказ да се подложи на тест, изискван от закона - всичките обвинения са за извършването на леки престъпления.

Тайгър Уудс бе арестуван за шофиране в нетрезво състояние
Снимка: БТА
Слушай новината

Звездата на световния голф Тайгър Уудс беше арестуван по обвинение в шофиране в нетрезво състояние, след като снощи неговият автомобил "Ланд Роувър" се преобърна на двулентов път близо до дома му на остров Джунипър, близо до Палм Бийч, щата Флорида, предаде Ройтерс, позовавайки се на шерифската служба на окръг Мартин.

15-кратният шампион от Мейджър турнири изпреварвал с висока скорост работнически камион, теглещ ремарке, когато се ударил в задната му част, което довело до преобръщането на колата му, съобщи шериф Джон Бъденсик на пресконференция.

50-годишният Уудс се измъкнал през пасажерската врата преди на мястото да пристигнат екипи на полицията. Според шерифската служба на окръг Мартин, Уудс е показал признаци на затруднения на мястото на инцидента, след което бил отведен в ареста.

Тестът с устройство за измерване на съдържанието на алкохол в издишания въздух, извършен в ареста на окръг Мартин, не показал следи от алкохол, като разследващите смятат, че нарушеното му състояние е било свързано с употребата на наркотици или лекарства.

Уудс отказал да се подложи на тест за урина, което съгласно законодателството на щата Флорида се смята за отделно по рода си обвинение.

Не беше оповестена повече информация на нараняванията на Уудс, нито за състоянието на водача на другото превозно средство.

Срещу Уудс са повдигнати обвинения в шофиране в нетрезво състояние, нанасяне на имуществени щети и отказ да се подложи на тест, изискван от закона - всичките обвинения са за извършването на леки престъпления. Съгласно законодателството на щата Флорида, той трябва да остане в ареста поне за осем часа, преди да бъде освободен под гаранция.

#Тайгър Уудс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ