Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Таксиметровите шофьори в Атина обявиха безсрочна стачка от утре

від БНТ , Източник: БТА
По света
таксиметровите водачи атина обявиха безсрочна стачка
Синдикатът на таксиметровите водачи в област Атика реши днес да обяви безсрочна стачка от утре, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. В област Атика е разположена гръцката столица Атина.

Причина за крайната мярка е обстоятелството, че се очаква в парламента да бъде придвижен за гласуване законопроект, който според водачите е в противоречие с техните интереси. По-конкретно той предвижда от тази година да бъде позволено като таксита да бъдат регистрирани само електрически автомобили, т.е. всяко ново такси ще трябва да бъде електрическо. Водачите настояват тази мярка да бъде отложена поне до 2035 г.

Също така те се противопоставят на възможността автомобили под наем с шофьор да извършват градски превози. От миналата година таксиметровите водачи в Атина и други гръцки градове проведоха многократни стачки, повечето с продължителност 1 - 2 дни, в протест срещу предлаганите разпоредби, но въпреки това те не бяха оттеглени.

Освен че обявиха безсрочна стачка, таксиметровите водачи не изключват да организират протестни акции по пътища, летища и пристанища.

#Атина #Гърция #стачка #таксиметрови шофьори #протест

