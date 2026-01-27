Тами Ейбрахам се завърна в Астън Вила

Английският нападател Тами Ейбрахам официално се завърна в Астън Вила, след като клубът го привлече от Бешикташ срещу 18,25 милиона паунда.

28-годишният футболист подписа договор за четири години и половина с един от претендентите за титлата във Висшата лига и се завръща в английския футбол за първи път от 2021 година, когато премина в Рома.

Ейбрахам играеше под наем в Бешикташ от Рома, но в понеделник турският клуб активира опцията за закупуване на стойност 11 милиона паунда. Така Астън Вила ще плати 21 милиона евро (18,25 млн. паунда) именно на Бешикташ.

Мениджърът на Вила Унай Емери търсеше нападател, който да бъде алтернатива на Оли Уоткинс, като отдавна проявява интерес към Ейбрахам. Нападателят вече има престой в клуба – през сезон 2018/19 той игра под наем за бирмингамци и помогна за промоцията им от Чемпиъншип във Висшата лига.

Като част от сделката младият халф на Астън Вила Ясин Йозджан, който през този сезон бе преотстъпен на Андерлехт, ще премине в Бешикташ.

Президентът по футболните операции на Вила Роберто Олабе пътува до Турция, за да наблюдава на живо Ейбрахам при победата на Бешикташ с 1:0 над Кайзериспор през миналата седмица.

Нападателят може да направи повторния си дебют за Вила още в неделя срещу Брентфорд, но няма да бъде на разположение за срещата от Лига Европа срещу РБ Залцбург в четвъртък.

Междувременно бившият халф на Астън Вила Дъглас Луис е близо до завръщане в клуба под наем. 27-годишният бразилец в момента играе за Нотингам Форест, където е преотстъпен от Ювентус, но се очаква да напусне преди затварянето на трансферния прозорец в понеделник.

След победата с 2:0 като гост на Нюкасъл Астън Вила заема трето място във Висшата лига, на четири точки зад лидера Арсенал.

Ейбрахам премина в Рома през август 2021 година от Челси срещу 34 милиона паунда и отбеляза 27 гола в дебютния си сезон, в който „вълците“ спечелиха Лигата на конференциите.

Със своите 17 попадения в Серия А той стана най-резултатният английски футболист в рамките на един сезон в Италия. През кампанията 2022/23 реализира 9 гола в 54 мача, но тежка контузия – скъсване на предна кръстна връзка в последния мач за сезона – го извади от терените за 10 месеца.

След завръщането си Ейбрахам записа 12 мача с едно попадение, след което през 2024 година премина под наем в Милан, след като Жозе Моуриньо, който го привлече в Рома, напусна клуба.

За „росонерите“ нападателят вкара 10 гола в 44 мача във всички турнири, но започна като титуляр само в 12 двубоя от първенството и се завърна в Рома в края на сезона.

Общо Тами Ейбрахам изигра 120 мача за Рома и отбеляза 39 гола, преди да се присъедини към Бешикташ миналото лято. За турския клуб той реализира 12 попадения в 24 срещи.



