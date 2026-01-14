Тампа Бей надделя над Питсбърг

Тампа Бей надделя с 2:1 след изпълнение на дузпи при гостуването на Питсбърг и изравни клубния рекорд с 11-а поредна победа в Националната хокейна лига. Това е най-дългата успешна серия от всички отбори през настоящия сезон, а тимът се изкачи на върха в класирането на Източната конференция с 61 точки.

Андрей Василевски направи 26 спасявания, а Никита Кучеров вкара решаващия наказателен удар. Джей Джей Мозер се разписа в редовното време. За домакините точен беше Евгени Малкин.

Преди това Тампа беше спечелил 11 последователни срещи в периода 29 януари – 17 февруари 2020 година.

Бостън се наложи с 3:0 над гостуващия Детройт, който остана с 60 точки и пропусна шанса да излезе на върха на Изток. Джереми Суейман отрази 24 шайби и записа първи мач без допуснат гол („шътаут“) през кампанията и общо 17-и в кариерата си.

Павел Заха, Фрейзър Минтън и Марк Кастелик реализираха за домакините, които постигнаха четвърта последователна победа.

Конър МакМайкъл вкара 39 секунди преди края на продължението, а Вашингтон направи обрат от 0:2 до 3:2 срещу гостуващия Монреал. Итън Франк се разписа два пъти за столичани в третия период, след като преди това Джон Андерсън и Брендън Галагър бяха дали добър аванс на канадците. Расмус Сандин записа три асистенции за домакините.

Конър МакДейвид даде две асистенции и продължи точковата си серия в рекорден в кариерата си 20-и пореден мач, но Едмънтън загуби гостуването си на Нешвил с 3:4 след продължение. Роман Йоси с втория си гол в двубоя донесе успеха на домакините 77 секунди преди края на допълнителното време. Вратарят Юусе Сарос отрази 28 шайби.

Леон Драйзайтъл се отличи с попадение и две асистенции за гостите, а Зак Хайман добави два гола при числен превес, но това не беше достатъчно.

Отава спечели канадското дерби срещу закъсалия Ванкувър с 2:1. Артьом Зуб и Джордън Спенс вкараха в разстояние на 15 секунди към края на първата третина за победителите.

Кевин Ланкинен парира 38 удара, но това не помогна на „Канъкс“ да избегне осмата поредна загуба. Отборът е последен в лигата с 37 точки и от 46 мача.

Чарли Койл изпъкна с две попадения и асистенция, а Кълъмбъс надделя над гостуващия Калгари с 5:3.

Джоъл Хофър отрази 33 изстрела и записа четвърти „шътаут“ за сезона и общо шести в кариерата си, а Сейнт Луис надделя над гостуващия Каролина с 3:0.

Кайл Конър и Адам Лаури записаха по гол и асистенция, а Уинипег първоначално пропиля аванс от 3:0, но все пак стигна до успеха с 5:4 над гостуващия Ню Йорк Айлъндърс, записвайки трета поредна победа в лигата.

Дилън Гънтър блесна с две попадения и асистенция, а Юта разгроми Торонто с 6:1 и прекъсна серията на канадците от десет мача с поне точка. Джак МакБейн допринесе с гол и две асистенции.

Анахайм сложи край на поредицата си от девет загуби след 3:1 над гостуващия Далас. Вратарят Лукаш Достал блокира 24 удара при първия успех на тима от 20 декември насам.