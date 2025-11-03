БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Танислав Ангелов остана на девето място на европейското първенство по вдигане на тежести в Дуръс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Ангелов бе последният от четиримата български участници на европейския шампионат в Албания.

Танислав Ангелов
Снимка: Български олимпийски комитет АРХИВ
Слушай новината

Танислав Ангелов завърши на девето място в категория до 110 килограма при юношите до 19 години на европейското първенство по вдигане на тежести в Дуръс.

Българинът направи шест успешни опита в надпреварата - на 145, 150 и 153 килограма в изхвърлянето и на 170, 175 и 178 килограма в изтласкването, за да събере двубой от 331 килограма. Той бе осми след първото движение, но след девето мято във второто осната на девета позиция и в крайното класиране.

Шампион стана украинецът Данило Чиняков, който завърши с двубой от 374 килограма. Той бе най-добър и в двете движения със 171 килограма в изхвърлянето и 203 килограма в изтласкването. Сребърният медал е за поляка Марчин Жолковски с 372 килограма (170+202), докато германецът Константин Шварцер спечели бронза с 364 килограма (166+198).

Ангелов бе последният от четиримата български участници на европейския шампионат в Албания за юноши и девойки до 19 години, мъже до 23 години и жени до 23 години.

Преди него Джан Зарков записа пето място до 60 килограма при юношите, Дениз Данев се спечели сребро в същата категория при мъжете до 23 години, а Габриел Маринов се поздрави с брон при мъжете до 23 години в категория до 65 килограма.

#Танислав Ангелов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
4
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
5
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
6
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Вдигане на тежести

Габриел Маринов се поздрави с бронз от европейското първенство по вдигане на тежести за мъже до 23 г
Габриел Маринов се поздрави с бронз от европейското първенство по вдигане на тежести за мъже до 23 г
Дениз Данев спечели сребърен медал на европейското първенство по вдигане на тежести за мъже до 23 г. Дениз Данев спечели сребърен медал на европейското първенство по вдигане на тежести за мъже до 23 г.
Чете се за: 01:37 мин.
Джан Зарков завърши на пето място на европейското първенство по вдигане на тежести Джан Зарков завърши на пето място на европейското първенство по вдигане на тежести
Чете се за: 01:22 мин.
Карлос Насар: Нямам намерение да подписвам договора, докато Стефан Ботев е във федерацията Карлос Насар: Нямам намерение да подписвам договора, докато Стефан Ботев е във федерацията
Чете се за: 04:30 мин.
Карлос Насар: Докато Стефан Ботев е президент на БФВТ, щангите няма да видят бели дни Карлос Насар: Докато Стефан Ботев е президент на БФВТ, щангите няма да видят бели дни
Чете се за: 02:07 мин.
Стефан Ботев: Очаквам Карлос още днес да предостави своя договор Стефан Ботев: Очаквам Карлос още днес да предостави своя договор
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет:...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна "България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС "Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
Чете се за: 02:00 мин.
Времето
Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ