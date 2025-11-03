Танислав Ангелов остана на девето място на европейското първенство по вдигане на тежести в Дуръс

Танислав Ангелов завърши на девето място в категория до 110 килограма при юношите до 19 години на европейското първенство по вдигане на тежести в Дуръс.

Българинът направи шест успешни опита в надпреварата - на 145, 150 и 153 килограма в изхвърлянето и на 170, 175 и 178 килограма в изтласкването, за да събере двубой от 331 килограма. Той бе осми след първото движение, но след девето мято във второто осната на девета позиция и в крайното класиране.

Шампион стана украинецът Данило Чиняков, който завърши с двубой от 374 килограма. Той бе най-добър и в двете движения със 171 килограма в изхвърлянето и 203 килограма в изтласкването. Сребърният медал е за поляка Марчин Жолковски с 372 килограма (170+202), докато германецът Константин Шварцер спечели бронза с 364 килограма (166+198).

Ангелов бе последният от четиримата български участници на европейския шампионат в Албания за юноши и девойки до 19 години, мъже до 23 години и жени до 23 години.

Преди него Джан Зарков записа пето място до 60 килограма при юношите, Дениз Данев се спечели сребро в същата категория при мъжете до 23 години, а Габриел Маринов се поздрави с брон при мъжете до 23 години в категория до 65 килограма.