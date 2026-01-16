БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Теглят жребия за Купата на България по баскетбол при мъжете в края на януари

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Финалната осмица ще се състои през февруари в Ботевград.

Купа на България по баскетбол
Снимка: startphoto.bg
Жребият за Финалната осмица в турнира за Купата на България по баскетбол за мъже ще се проведе на 30 януари (петък) от 11.00 часа в зала „Триадица“ в София. Тогава ще бъде показан и трофеят, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Финалната осмица в надпреварата ще се проведе от 19 до 22 февруари в „Арена Ботевград“.

В жребия ще участват миналогодишният победител в турнира Черно море Тича, участниците в евротурнирите за настоящия сезон Балкан, Рилски спортист и Спартак Плевен, най-високо класираният тим в края на първия етап в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) извън посочените - Локомотив Пловдив, както и трите отбора - победители от квалификациите в турнира, които приключват на 28 януари.

Управителния съвет към БФБаскетбол вече прие решение относно регламента за провеждане на efbet Купа България 2026, като след определянето на четвъртфиналните двойки ще се проведе допълнителен жребий, който да разпредели всяка двойка в един от двата състезателни дни, като в четвъртък ще се изиграят два мача и още два в петък.

Жребият за четвъртфиналите ще бъде недирижиран и ще бъде предаван пряко в каналите на БФБаскетбол в YouTube и Фейсбук.

#Купа на България по баскетбол за мъже 2026 година

Гергана Иванова и Касторс Брен с грешен ход на осминафиналите в Еврокъп
Гергана Иванова и Касторс Брен с грешен ход на осминафиналите в Еврокъп
Бостън Селтикс победи Маями Хийт след 39 точки на Анфърни Саймънс
Чете се за: 06:15 мин.
Борислава Христова и Атинайкос все по-близо до Топ 8 в Еврокъп
Чете се за: 01:45 мин.
Солиден Милър-Макинтайър и обрат за Цървена звезда в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:55 мин.
Монтана 2003 се предаде пред Будучност в Адриатическата лига
Чете се за: 02:35 мин.
Евелин Парасков се оттегли от поста си на президент на Локомотив Пловдив
Чете се за: 04:17 мин.

Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
