Теглят жребия за Купата на България по баскетбол при мъжете в края на януари

Жребият за Финалната осмица в турнира за Купата на България по баскетбол за мъже ще се проведе на 30 януари (петък) от 11.00 часа в зала „Триадица“ в София. Тогава ще бъде показан и трофеят, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Финалната осмица в надпреварата ще се проведе от 19 до 22 февруари в „Арена Ботевград“.

В жребия ще участват миналогодишният победител в турнира Черно море Тича, участниците в евротурнирите за настоящия сезон Балкан, Рилски спортист и Спартак Плевен, най-високо класираният тим в края на първия етап в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) извън посочените - Локомотив Пловдив, както и трите отбора - победители от квалификациите в турнира, които приключват на 28 януари.

Управителния съвет към БФБаскетбол вече прие решение относно регламента за провеждане на efbet Купа България 2026, като след определянето на четвъртфиналните двойки ще се проведе допълнителен жребий, който да разпредели всяка двойка в един от двата състезателни дни, като в четвъртък ще се изиграят два мача и още два в петък.

Жребият за четвъртфиналите ще бъде недирижиран и ще бъде предаван пряко в каналите на БФБаскетбол в YouTube и Фейсбук.