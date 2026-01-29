Теглят жребия за Купата на България по баскетбол в петък

След изиграването на всички срещи от квалификациите за турнира за Купата България станаха ясни всички отбори, които ще се борят за трофея. Мачовете ще бъдат в периода от 19 до 22 февруари в „Арена Ботевград“.



Във Финалната осмица ще бъдат Балкан, Рилски спортист, Черно море Тича, Локомотив Пловдив, Спартак Плевен, както и победителите от пресявките Берое Стара Загора, Академик Бултекс 99 и Миньор 2015.



Жребият за Финалната осмица в турнира ще бъде изтеглен в петък (30 януари) от 11:00 часа в конферентната зала на зала „Триадица“, в София.



Билетите за Финалната осмица са в продажба и могат да бъдат намерени на официалния сайт на домакина Балкан.