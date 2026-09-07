БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи,...
Чете се за: 03:07 мин.
Министърът на образованието след резултатите от PISA...
Чете се за: 04:35 мин.
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и...
Чете се за: 00:30 мин.
Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче,...
Чете се за: 01:12 мин.
Любо Ганев: У дома и стените помагат, публиката ще бъде...
Чете се за: 06:55 мин.
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са...
Чете се за: 09:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Технически университет - София стана комплексен шампион на Летните игри в Кранево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

450 студенти спортисти от 14 висши учебни заведения се включиха в съревнованието.

техническият университет стана комплексен шампион летните игри кранево
Слушай новината

Отборът на Технически университет - София стана комплексен победител на националните Летни Университетски Спортни Игри, които се проведоха в Кранево. Спортистите от ТУ-София бяха и с най-многобройната делегация от всички участници в състезанието. На второ място останаха представителите на Шуменски университет, а трети е тимът на УНСС.

450 студенти спортисти от 14 висши учебни заведения се включиха в съревнованието. Турнири се проведоха в осем вида спорт, а накрая всичко завърши със зрелищна щафета на плажа. Тя беше спечелена от състезателите на Техническия университет.

"Игрите се проведоха в чудесни условия, а студентите демонстрираха много високо ниво и постижения във всички дисциплини. Доволен съм от това, което видях и се надявам студентският спорт да продължи да се развива по същия начин", каза председателят на АУС "Академик" доц. Петър Зографов.

В календара предстоят шампионатите в отделните видове спорт. Следващото голямо събитие организирано от Асоциацията за университетски спорт ще е в Пампорово. В края на март 2027 година там ще се проведат зимните Игри.

#Летни университетски игри в Кранево 2026 г. #Технически университет - София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
1
Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември
2
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края...
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
3
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират...
Как делфините в Черно море се адаптират към войната и затоплянето?
4
Как делфините в Черно море се адаптират към войната и затоплянето?
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро
5
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
6
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Други спортове

Созопол приема тридневната регата Sozopol Sailing Cup
Созопол приема тридневната регата Sozopol Sailing Cup
България ще приеме европейско по снукър България ще приеме европейско по снукър
Чете се за: 01:47 мин.
Федерацията по джудо награди призьорите от световното първенство за юноши до 18 години Федерацията по джудо награди призьорите от световното първенство за юноши до 18 години
Чете се за: 03:52 мин.
Спортни новини 08.09.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 08.09.2026 г., 12:25 ч.
Спортисти от ФАФА България участваха в международни турнири по футбол и плуване в Скопие Спортисти от ФАФА България участваха в международни турнири по футбол и плуване в Скопие
Чете се за: 01:45 мин.
България с най-добрите си състезатели на турнир по джудо от Големия шлем в Унгария България с най-добрите си състезатели на турнир по джудо от Големия шлем в Унгария
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност
Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи, особено в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
ГЕРБ обвини управляващите в манипулация с дефицита в бюджета чрез прехвърлянето на разходи от 2026 г. в 2025 г. ГЕРБ обвини управляващите в манипулация с дефицита в бюджета чрез прехвърлянето на разходи от 2026 г. в 2025 г.
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Министърът на образованието след резултатите от PISA 2025: Задълбочава се образователното неравенство у нас Министърът на образованието след резултатите от PISA 2025: Задълбочава се образователното неравенство у нас
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
ЦИК: Подготовката на предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата ЦИК: Подготовката на предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Скандал в Естония: Проверяват фирма, получила 70 млн. евро за...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ