Технически университет - София стана комплексен шампион на Летните игри в Кранево

Отборът на Технически университет - София стана комплексен победител на националните Летни Университетски Спортни Игри, които се проведоха в Кранево. Спортистите от ТУ-София бяха и с най-многобройната делегация от всички участници в състезанието. На второ място останаха представителите на Шуменски университет, а трети е тимът на УНСС.

450 студенти спортисти от 14 висши учебни заведения се включиха в съревнованието. Турнири се проведоха в осем вида спорт, а накрая всичко завърши със зрелищна щафета на плажа. Тя беше спечелена от състезателите на Техническия университет.

"Игрите се проведоха в чудесни условия, а студентите демонстрираха много високо ниво и постижения във всички дисциплини. Доволен съм от това, което видях и се надявам студентският спорт да продължи да се развива по същия начин", каза председателят на АУС "Академик" доц. Петър Зографов.

В календара предстоят шампионатите в отделните видове спорт. Следващото голямо събитие организирано от Асоциацията за университетски спорт ще е в Пампорово. В края на март 2027 година там ще се проведат зимните Игри.