Тейлър Фриц потегли успешно на Финалния турнир на ATP

Миналогодишният финалист Тейлър Фриц (САЩ) победи с 6:3, 6:4 италианеца Лоренцо Музети в първия си двубой от група А на Финалния турнир на АТР в Торино.

Първата част беше решена в третия гейм, когато американецът спаси четири точки за пробив, сервирайки два аса, и след това проби представителя на домакините, за да поведе с 3:1. Фриц имаше шансове да спечели сета и по по-категоричен начин, но се задоволи с 6:3.

Музети, който замества контузения Новак Джокович, бе изправен до стената още в първия си сервис гейм във втората част, когато спаси четири точки за пробив. При следващото си подаване обаче той допусна две двойни грешки, за да поднесе на Фриц решаващия пробив. Американецът направи девет аса в сета и не позволи на съперника да си помисли за връщане обратно в мача, слагайки точка на спора след малко повече от 100 минути.

По-късно в същата група ще излязат на корта Яник Синер (Италия) и Феликс Оже-Алиасим (Канада).