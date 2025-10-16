Тейлър Суифт на крачка от The Beatles!

Тейлър Суифт отново влезе в музикалната история! Новият ѝ албум "The Life of a Showgirl" се превърна в най-продавания албум през първата седмица в съвременната музика – цели 4 милиона копия само за седем дни, според данни на Luminate.

Само в първия ден от излизането си, албумът продаде 2,7 милиона физически копия, което счупи и собствения ѝ рекорд от предишния албум "The Tortured Poets Department" (2024).

Освен това, "The Life of a Showgirl" постави нов рекорд за най-много продадени винили за една седмица – 1,2 милиона, като надмина и предишния рекорд на Суифт (859 000 копия).

С това постижение Тейлър става соловият артист с най-много албуми №1 в класацията Billboard 200 – общо 15. Пред нея в историята са само The Beatles с 19.

Една от тайните на успеха ѝ е, че албумът излезе в няколко различни версии – три CD издания („It’s Frightening“, „It’s Rapturous“, „It’s Beautiful“) и специален винил „The Crowd Is Your King“.

А феновете ѝ имат още какво да очакват – Суифт подготвя два нови проекта за Disney+

Документален сериал в шест части за турнето Eras Tour, озаглавен "The End of an Era", който стартира на 12 декември.

Концертен филм "The Final Show", който ще завърши легендарната ера на концертите ѝ. С този албум Тейлър Суифт не просто чупи рекорди — тя създава нови стандарти в музиката и показва, че владее сцената като истинска „шоудива“.