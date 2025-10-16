БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тейлър Суифт на крачка от The Beatles!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Деца
Запази

„The Life of a Showgirl“ счупи всички рекорди и влезе в музикалната история

тейлър суифт подкрепи камала харис дебата
Слушай новината

Тейлър Суифт отново влезе в музикалната история! Новият ѝ албум "The Life of a Showgirl" се превърна в най-продавания албум през първата седмица в съвременната музика – цели 4 милиона копия само за седем дни, според данни на Luminate.

Само в първия ден от излизането си, албумът продаде 2,7 милиона физически копия, което счупи и собствения ѝ рекорд от предишния албум "The Tortured Poets Department" (2024).

Освен това, "The Life of a Showgirl" постави нов рекорд за най-много продадени винили за една седмица – 1,2 милиона, като надмина и предишния рекорд на Суифт (859 000 копия).

С това постижение Тейлър става соловият артист с най-много албуми №1 в класацията Billboard 200 – общо 15. Пред нея в историята са само The Beatles с 19.

Една от тайните на успеха ѝ е, че албумът излезе в няколко различни версии – три CD издания („It’s Frightening“, „It’s Rapturous“, „It’s Beautiful“) и специален винил „The Crowd Is Your King“.

А феновете ѝ имат още какво да очакват – Суифт подготвя два нови проекта за Disney+

Документален сериал в шест части за турнето Eras Tour, озаглавен "The End of an Era", който стартира на 12 декември.

Концертен филм "The Final Show", който ще завърши легендарната ера на концертите ѝ. С този албум Тейлър Суифт не просто чупи рекорди — тя създава нови стандарти в музиката и показва, че владее сцената като истинска „шоудива“.

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
5
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Знаете ли че?

„Голямото свиване“ - учени предсказват възможния край на Вселената
„Голямото свиване“ - учени предсказват възможния край на Вселената
Какво значи “6-7”? TikTok пак го направи Какво значи “6-7”? TikTok пак го направи
Чете се за: 02:12 мин.
Как да впечатлиш на интервю за работа? Как да впечатлиш на интервю за работа?
Чете се за: 02:07 мин.
Лъвове на брега: пустинните хищници на Намибия се превръщат в морски ловци Лъвове на брега: пустинните хищници на Намибия се превръщат в морски ловци
Чете се за: 01:35 мин.
Дженифър Лопес и Бен Афлек за пръв път заедно след раздялата - блясък, усмивки и червен килим Дженифър Лопес и Бен Афлек за пръв път заедно след раздялата - блясък, усмивки и червен килим
Чете се за: 01:27 мин.
Тайните на Земята: Защо континентите са събрани само от едната страна на планетата? Тайните на Земята: Защо континентите са събрани само от едната страна на планетата?
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв. Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ