Телескопът "Евклид" надникна в дълбините на загадъчен облак

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:47 мин.
телескопът евклид надникна дълбините загадъчен облак
Европейският космически телескоп "Евклид" е успял да надникне в дълбините на загадъчен облак и да заснеме звезди в процес на образуване.

Астрономията щеше да е по-лесна, ако в Космоса нямаше облаци от газ и прах. В такъв случай нямаше да има нужда и от телескопи, способни да виждат през тези гъсти завеси. Космосът обаче е пълен не само с неща, които астрономите искат да видят, но и с такива, които пречат това да се случи.

Едно от нещата, върху които учените искат да имат по-ясен поглед, е процесът на образуване на звездите. Именно облаците от газ обаче, от които те се раждат, ги скриват от любопитните погледи. В най-ранните етапи на своето формиране младите звезди са обвити в гъст "пашкул" от газ и прах.

Телескопът "Евклид" е успял да получи подробна снимка на част от мъглявината LDN 1641 - област на активно звездообразуване, разположена на около 1300 светлинни години от Земята в съзвездието Орион.

Изображението показва сложната структура на облак от прах и газ, където се раждат нови звезди. Във видимата част от спектъра тази част от небето изглежда почти празна - гъсти завеси от прах блокират светлината на звездите. Инфрачервеният инструмент NISP на "Евклид" обаче е позволил да се "надникне" през праха и да се видят стотици светила.

На снимката могат да бъдат различени млади звезди, които изхвърлят струи от материя - характерна черта на тяхното формиране.

Снимката на LDN 1641 е направена в рамките на тестове на системата за насочване на телескопа. За да проверят точността, учените са имали нужда от поле с малко видимо звезди и тази област на Орион се е оказала подходяща.

Наблюденията са потвърдили, че "Евклид" е способен да поддържа посоката с висока точност, което е от важно значение за основната му мисия - създаването на най-голямата триизмерна карта на Вселената и изследването на тъмната материя и тъмната енергия.

Според учените, въпреки че основната му задача е да наблюдава далечни галактики, телескопът "Евклид" също така предоставя добри възможности за изучаване на обектите в Млечния път.

