ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Терънс Крауфорд победи Саул Алварес пред 70 000 души в Лас Вегас

от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Американецът е новият абсолютен шампион в супер-средна категория при професионалистите.

Терънс Крауфорд
Снимка: БТА
Терънс Крауфорд надделя в историческия боксов сблъсък в Лас Вегас, който определи новия абсолютен шампион в супер-средна категория при професионалистите. Американецът победи Саул Алварес с единодушно съдийско решение (116-112, 115-113х2) след 12 рунда бокс пред 70 000 души на стадион "Алиджиънт".

Двубоят започна след 08:00 часа българско време в неделя.

С този успех 37-годишният Крауфорд си заслужи поясите IBF, WBC, WBO, WBA в категория до 76 килограма в едва първата му битка в тази теглова дивизия.

Крауфорд вече бе постигал статуса на безспорен шампион в категориите до 66 и до 69 килограма, а сега пренаписа историята на бокса с такъв успех в трета категория.

