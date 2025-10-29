БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежък втори тест за Григор Димитров в Париж

Спорт
Най-добрият ни български тенисист ще има за съперник Даниил Медведев.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров ще срещне още едно изпитание след своето завръщане на корта на турнира ATP 1000 в Париж. Най-добрият български тенисист ще има за съперник Даниил Медведев в мач от втория кръг. Срещата между двамата е този следобед, като е поставена трета в програмата на Корт 1 и се очаква да започне не преди 15:00 часа българско време.

Първи от 12 часа там излизат Даниел Алтмайер и шампионът от Стокхолм и осми в схемата Каспер Рууд. След това е двубоят между деветия поставен Феликс Оже-Алиасим и представителя на домакините Александър Мюлер, преди на корта да се появят Григор и Медведев.

Българинът направи дългоочакваното си завръщане след контузия с победа над мощно сервиращия Джовани Мпетши Перикар със 7-6 (5), 6-1. Медведев от своя страна даде само четири гейма на испанеца Хауме Мунар.

Димитров има 11 мача срещу руснака, като балансът е категорично в полза на Медведев - 8-3 победи. Последният им двубой беше на Уимбълдън през 2024, когато в осминафиналите първата ни ракета се отказа заради контузия. Последният успех на Гришо срещу Медведев обаче дойде именно във френската столица - през 2023, когато Димитров игра финал, в който отстъпи на Новак Джокович.

При успех над Медведев, Григор ще играе в осминафиналите с италианец - Лоренцо Музети (7) или Лоренцо Сонего

#тенис турнир в париж 2025 #Григор Димитиров #Даниил Медведев

