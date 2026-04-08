Тежък жребий за България U18 на европейското първенство по волейбол за мъже

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 18 години ще има сериозно предизвикателство на предстоящото eвропейско първенство през лятото, след като жребият отреди съперници като Франция, Белгия, Чехия, Испания, Германия, Румъния и Нидерландия.

Двубоите от групата на българите ще се проведат в Латина, а селекционер на тима е Мирослав Живков.

В другия поток на шампионата попаднаха отборите на Италия, Полша, Словения, Финландия, Гърция, Турция, Сърбия и Исландия.

Европейското първенство до 18 години ще се проведе между 7 и 18 юли в италианските градове Латина и Порто Сан Джорджо.

Първите два тима от всяка група ще се класират за финалната четворка, докато останалите ще бъдат подредени според представянето си в груповата фаза.