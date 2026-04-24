България ще играе контрола с Аржентина в Росарио на 6 юни

Аржентинската федерация по волейбол (FEVA) обяви официално приятелския двубой на "гаучосите" срещу световния вицешампион България, който ще се проведе на 6 юни в Росарио.

"Аржентина е домакин на България в Росарио преди #VNL 2026! Националният отбор ще играе у дома и ще се изправи срещу България на 6 юни, в навечерието на пътуването до Бразилия за първия кръг от Волейболната лига на нациите", написаха от волейболната централа на южноамериканците.

Двата отбора ще се срещнат отново в официален двубой след седмица.

На 13 юни "лъвовете" играят с аржентинците в третия си мач от първия турнир на Лигата на нациите в Бразилия.