Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може...
Чете се за: 02:40 мин.
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на...
Чете се за: 04:27 мин.
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до...
Чете се за: 02:35 мин.
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 03:20 мин.
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Чете се за: 03:20 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
Чете се за: 03:00 мин.
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

Обявиха разширения състав на женския национален отбор по волейбол

С оглед на натоварения клубен и международен календар, селекционерът Марчело Абонданца и неговият щаб са предвидили индивидуален подход към състезателките.

Женският национален отбор започва подготовка за Лига на нациите на 1 май в София, като тимът ще се събере в зала „Христо Ботев“.

С оглед на натоварения клубен и международен календар, селекционерът Марчело Абонданца и неговият щаб са предвидили индивидуален подход към състезателките. На всяка от тях ще бъде осигурена една седмица почивка след приключване на клубните им ангажименти, след което те ще се присъединят към лагера на националния отбор.

Подготовката ще протече в две групи, като работата с втората група ще бъде водена от Драган Нешич, който се присъединява към щаба на женския национален отбор.

Стратегията за развитие на втората група волейболистки предвижда осигуряване на състезателна практика чрез участие в международни мачове. В тази връзка към щаба е отправена покана за турнир в Китай, който ще се проведе в периода 18-28 юли. С оглед на добрите партньорски отношения между Българската федерация по волейбол и Китайската федерация по волейбол, всички разходи по участието ще бъдат поети от домакините.

Разширен състав:

Разпределители: Лора Славчева (Марица Пловдив); Маргарита Гунчева (Марица Пловдив); Димана Иванова (Левски София); Киара Андонов (Драгоман / Левски София); Стефани Дянкова (ЦПВК); Бояна Боянова (Миньор Перник); Лияна Василева (Левски София).

Посрещачи: Елена Бечева (АЕК Ларнака – Кипър); Александра Миланова (Афийон Беледие – Турция); Мирослава Паскова (ЛОВБ Атланта – САЩ); Мария Колева (Дентил Прая – Бразилия); Виктория Коева (Марица Пловдив); Александра Китипова (Марица Пловдив); Калина Венева (ЦПВК); Габриела Жекова (Левски София); Вяра Парапунова (Левски София); Мария Златанова (Левски София); Никол Окоро (ЦСКА); Дияна Борисова (Марица Пловдив); Цветелина Илиева (Лейдис ин Блек Аахен – Германия); Виктория Димитрова (Белингам университет – САЩ).

Централни блокировачи: Борислава Съйкова (Марица Пловдив); Дарина Нанева (Йединство – Сърбия); Венеса Радева (Левски София); Боряна Ангелова (Марица Пловдив); Деница Ангелова (ЦПВК); Елена Коларова (Левски София); Кая Николова (Марица Пловдив); Иванина Малинова (Левски София).

Диагонали: Микаела Стоянова (Мегабокс – Италия); Мерелин Николова (Бахчелиевлер Беледиеси – Турция); Ива Дудова (Марица Пловдив); Елисавета Сариева (Марица Пловдив); Радостина Маринова (Динамо Букурещ – Румъния); Моника Кръстева (Леонеса – Италия).

Либеро: Жана Тодорова (Марица Пловдив); Мила Пашкулева (Марица Пловдив); Мария-Магдалена Недялкова (Марица Пловдив); Виктория Нинова (ЦСКА).

ТОП 24

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
1
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
3
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
4
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват...
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
5
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
6
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
3
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Национални отбори

НВЛ за жени, полуфинален плейоф №2: Левски - ЦПВК (ГАЛЕРИЯ)
НВЛ за жени, полуфинален плейоф №2: Левски - ЦПВК (ГАЛЕРИЯ)
Тежък жребий за България U18 на европейското първенство по волейбол за мъже Тежък жребий за България U18 на европейското първенство по волейбол за мъже
Чете се за: 00:57 мин.
България научи опонентите си на еврошампионата по волейбол за жени под 18 г. България научи опонентите си на еврошампионата по волейбол за жени под 18 г.
Чете се за: 01:15 мин.
Интересът към Евроволей 2026 е огромен, обявиха от БФ волейбол Интересът към Евроволей 2026 е огромен, обявиха от БФ волейбол
Чете се за: 02:22 мин.
Николай Иванов: Националните ни отбори по волейбол за мъже и жени ще започнат подготовка в началото на май Николай Иванов: Националните ни отбори по волейбол за мъже и жени ще започнат подготовка в началото на май
Чете се за: 01:55 мин.
Волейболните националки до 18 г. с билет за европейското първенство Волейболните националки до 18 г. с билет за европейското първенство
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде преотдадено
Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Унищожиха дрон, открит на плажа в с. Крапец
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Започва изплащането накомпенсации на пострадалите от...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
