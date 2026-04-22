Ясен е разширеният състав на България за мачовете от Лигата на нациите

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав от състезатели, на които ще разчита за предстоящото издание на Лигата на нациите 2026.

В разширения състав са включени общо 31 играчи. Съгласно изискванията на Международната федерация по волейбол за турнира могат да бъдат картотекирани 30 състезатели.

Подготовката на националния отбор, който миналото лято стана световен вицешампион, ще стартира на 27 април в Самоков, където тимът ще провежда своите тренировъчни занимания до 18 май. Ден по-късно българите ще отпътуват за Полша, където ще вземат участие в престижния международен турнир „Силезия къп“, който ще се проведе между 20 и 23 май. Съперници на България там ще бъдат Полша, Украйна и Сърбия.

На 3 юни тимът ще отпътува за Аржентина, където са предвидени тренировки и контролен двубой с националния отбор на страната.

Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. Тогава България ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

Разширен състав на България:

Разпределители: Антон Станчев (Локомотив Авиа); Виктор Жеков (Монтана); Любослав Телкийски (Нефтохимик 2010); Симеон Николов (Локомотив Новосибирск, Русия); Стоил Палев (Левски)

Диагонали: Венислав Антов (Туркоа, Франция); Димитър Димитров (Бусан, Република Корея); Християн Димитров (Равена, Италия)

Посрещачи: Александър Николов (Кучине Лубе, Италия); Аспарух Аспарухов (Шлепск, Полша); Владимир Гърков (Сан Назер, Франция); Георги Татаров (Галатасарай, Турция); Денислав Бърдаров (ИББ, Турция); Денис Карягин (Мачерата, Италия); Жасмин Величков (Монца, Италия); Кристиян Алексов (Локомотив Авиа); Мартин Атанасов (Монца, Италия); Руси Желев (Мачерата, Италия); Самуил Вълчинов (Равена, Италия); Теодор Каменов (Пирин)

Централни блокировачи: Алекс Грозданов (Люблин Богданка, Полша); Борис Начев (Падова, Италия); Ивайло Дамянов (Локомотив Авиа); Илия Петков (Гротадзолина, Италия); Кирил Колев (Локомотив Авиа); Лазар Бучков (Левски); Преслав Петков (Фолгоре Маса, Италия)

Либеро: Дамян Колев (Левски); Димитър Добрев (Левски); Калоян Ботев (Монтана); Ясен Петров (Нефтохимик 2010)