БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа между два автомобила край Благоевград (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Пострадали са двамата водачи на колите

тежка катастрофа благоевград снимки
Снимка: БНТ
Слушай новината

Тежка катастрофа на главен път Е-79 край Благоевград затруднява движението. Минути преди 20:00 часа тази вечер, два леки автомобила са се ударили. В следствие на удара, предницата на едната кола е сериозно смачкана, а другата се е обърнала на една страна край пътя.

Пострадали са двамата водачи на автомобилите. Те са транспортирани до Спешния център на благоевградската болница за допълнителни изследвания. Материалните щети и по двата автомобила са сериозни. На място има екип на "Пътна полиция" и разследващи, които ще изясняват причините.

В града вали дъжд и сняг. Свидетели на инцидента предполагат, че е възможно катастрофата да е станала заради мократа и хлъзгава настилка.

снимки: БНТ

#Благоевград #тежка катастрофа на Е-79 #тежка катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
3
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
4
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
5
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
6
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Регионални

Сняг и неподготвени шофьори затрудняват движението през прохода “Петрохан”
Сняг и неподготвени шофьори затрудняват движението през прохода “Петрохан”
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
Чете се за: 03:02 мин.
Започна възстановяване на водоподаването в Шумен Започна възстановяване на водоподаването в Шумен
Чете се за: 01:00 мин.
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
Разбиха нарколаборатория в частен дом в Бургас, шестима души са задържани Разбиха нарколаборатория в частен дом в Бургас, шестима души са задържани
Чете се за: 01:02 мин.
Автомобили са закъсали заради силния сняг край Пампорово Автомобили са закъсали заради силния сняг край Пампорово
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство? Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване
Чете се за: 03:35 мин.
По света
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ