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Тежка катастрофа между два тира край Луковит: Един шофьор е транспортиран с въздушна линейка

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тежка катастрофа два тира луковит един шофьор транспортиран въздушна линейка
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При челен удар между два товарни автомобила в Луковитско е пострадал тежко единият от шофьорите. Въздушна линейка го е транспортирала до лечебно заведение в Плевен, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч.

Сигнал за катастрофата между двата тира е получен в 7:35 ч. Инцидентът е станал на път I-3 Русе – София, в участъка между луковитските села Румянцево и Петревене. Челно са се сблъскали два камиона – с българска и румънска регистрация. Другият шофьор е успял да излезе сам от кабината, но е откаран също към плевенска болница.

Движението в участъка е изцяло преустановено, казаха още от полицията. Тировете са на пътното платно, разпиляла се е и превозваната от тях стока.

Въведен е обходен маршрут. Пътуващите в посока Русе се насочват през село Златна Панега, покрай циментовия завод, след което маршрутът продължава над село Брестница и по път 305 Пещерна – Торос – Дерманци. За движещите се към София обходният маршрут е през Луковит – село Тодоричене – село Дерманци, откъдето после могат да се включат към автомагистрала „Хемус“ или да продължат по път 305. На място има екипи на ОД на МВР – Ловеч, които подпомагат организацията и регулират движението. Органите на реда призовават шофьорите да се движат с повишено внимание.

#въздушна линейка #Луковит #катастрофа

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