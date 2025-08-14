БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тежка катастрофа взе две жертви във Видинско

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
При инцидента са пострадали двама души

тежка катастрофа жертва път ямбол
Две жертви и двама пострадали при тежка катастрофа тази нощ на пътя между селата Куделин и Връв, съобщават от полицията във Видин.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил на тел.112 в 00.34 часа. Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията. Изяснено било, че при движение с несъобразена скорост от гр. Брегово в посока с. Ново село, излизайки от десен завой 23-годишен водач на лек автомобил, изгубил контрол над управлението. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета на банкета вдясно от платното за движение.

На място е загинал 20-годишен пътник от предната дясна седалка. Водачът – с множество травми, е починал по-късно във видинската болница.

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на видинската болница. Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието.

Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.

#видинско #катастрофа

