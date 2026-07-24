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Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, трима...
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Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, трима души загинаха (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Снимка: БНТ
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Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла. Има трима загинали. Инцидентът е станал малко след 9:30 часа в участъка между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР – Русе. По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван, а жертвите са пътували в минивана.

Според източници на БНТ има ранени и загинали. Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната.

Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе.

#затворен път Русе - Бяла #тежка катастрофа #загинали #ранени

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