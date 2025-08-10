Тежка контузия за Иско

Лидерът на Бетис - Иско е получил нова фрактура на малкия пищял на левия крак и ще отсъства от терените няколко месеца, съобщиха от клуба.

Бившият футболист на Реал Мадрид, който се завърна в националния тим на Испания на 33 години, получи травмата по време на приятелския мач с Малага в събота, като медицинските прегледи потвърдиха "нова фрактура на левия пищял, без разместване на костите".

Той вече пропусна няколко месеца през 2024 заради същата контузия, преди да се завърне на отлично ниво през миналия сезон.