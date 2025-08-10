БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Тежка контузия за Иско

Опитният футболист ще отсъства няколко месеца.

Лидерът на Бетис - Иско е получил нова фрактура на малкия пищял на левия крак и ще отсъства от терените няколко месеца, съобщиха от клуба.

Бившият футболист на Реал Мадрид, който се завърна в националния тим на Испания на 33 години, получи травмата по време на приятелския мач с Малага в събота, като медицинските прегледи потвърдиха "нова фрактура на левия пищял, без разместване на костите".

Той вече пропусна няколко месеца през 2024 заради същата контузия, преди да се завърне на отлично ниво през миналия сезон.

