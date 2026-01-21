Тежка визита за Ливърпул в Марсилия по пътя към топ 8 в Шампионската лига

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тази вечер предстоят нови девет мача от „турнира на богатите“.

ФК Ливърпул
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

С девет мача в сряда, 21 януари, продължава седмият кръг от основната фаза на Шампионска лига. В един от най-интригуващите сблъсъци Ливърпул гостува на Марсилия от 22:00 часа българско време.

Мърсисайдци се издъниха през уикенда във Висшата лига, когато направиха 1:1 с новака Бърнли, и то на „Анфийлд“. Шампионите на Англия не спечелиха и срещу третия новак в Лигата, след като преди това не победиха и Съндърланд (1:1), и Лийдс с Илия Груев в състава (0:0). В „турнира на богатите“ тимът на Арне Слот е извън топ 8, който ще прескочи плейофната фаза, преди мачовете от седмия кръг.

Марсилия може да изравни Ливърпул по точки, ако спечели домакинството си на „Велодром“. С три победи и три загуби досега, тимът на Роберто Де Дзерби е много непредвидим в изявите си, но у дома е способен да победи всеки. Френският тим ще се опита да спре серията на съперника от 12 последователни срещи без загуба във всички турнири.

Други от фаворитите за трофея в лицето на Барселона и Байерн Мюнхен имат наглед лесни препятствия – каталунците са гости на Славия Прага, а баварската машина посреща белгийския Юнион Сен Жилоа.

Програмата за мачовете в сряда:

19:45

Галатасарай – Атлетико Мадрид
Карабах – Айнтрахт Франкфурт

22:00

Марсилия – Ливърпул
Нюкасъл – ПСВ Айндховен
Славия Прага – Барселона
Ювентус – Бенфика
Челси – Пафос
Байерн Мюнхен – Юнион Сен Жилоа
Аталанта – Атлетик Билбао

#УЕФА Шампионска лига 2025/26

