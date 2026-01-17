Ливърпул отново не успя да победи

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
„Червените“ стигнаха само до точка срещу Бърнли.

Арне Слот
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ливърпул отново не успя да стигне до пълен успех и завърши 1:1 при домакинството си на Бърнли. Доминик Собослай пропусна дузпа за „червените“ около половин час след началото, но малко преди почивката Флориан Вирц все пак даде аванс на тима на Арне Слот.

В 65-ата минута Маркъс Едуърдс възстанови равенството за Бърнли. В самия край Юго Екитике отбеляза за Ливърпул, но попадението бе отменено заради засада.

В друг мач от кръга Челси записа успех, след като надделя над Брентфорд с 2:0. „Сините“ откриха резултата в средата на първото полувреме чрез Жоао Педро, който се разписа след подаване на Енцо Фернандес.

Четвърт час преди края Коул Палмър оформи крайния резултат от дузпа. Лондончани се намират на шесто място в класирането с актив от 34 точки.

#Висша лига 2025/26 #ФК Ливърпил #ФК Челси

