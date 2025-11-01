Тежко пострадалият пилот в Moto 3 вече е буден и комуникира

Швейцарският пилот в Moto3 Ноа Детвилер е буден и комуникира с членове на семейството си и лекари след тежката катастрофа по време на загряващата обиколка преди старта на Moto 3 за Гран при на Малайзия в Сепанг. Това съобщиха от неговия отбор, цитирани от агенция ДПА.

Детвилер вече е напуснал интензивното отделение на клиниката в Куала Лумпур, но възстановяването на 20-годишния пилот тепърва започва. По-рано от отбора му обявиха, че той вече е вън от опасност за живота, след като претърпя редица операции по спешност.

Според информацията на ДПА, лекарите са отстранили далака на швейцареца заради вътрешно кървене. Детвилер има редица други травми в крака, тила и белия дроб, което прави завръщането му в Швейцария невъзможно на този етап.