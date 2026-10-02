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Тиери Нювил оглави рали Сардиния след драматична битка със съотборника си Фурмо

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Спорт
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Само четири десети разделят двамата пилоти на Хюндай, докато лидерът в шампионата Елфин Еванс изостава на повече от минута преди решителните два дни

Тиери Нювил оглави рали Сардиния след драматична битка със съотборника си Фурмо
Снимка: БГНЕС
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Тиери Нювил излезе начело след втория ден на рали Сардиния, последен кръг от Световния рали шампионат (WRC) за 2026 година. Белгийският пилот на Хюндай има минимален аванс от едва 0,4 секунди пред своя съотборник Адриен Фурмо.

Нювил атакува максимално в последната скоростна отсечка за деня и поетият риск се отплати. Световният шампион за 2024 година успя да изпревари Фурмо и да завърши петъчната програма като лидер.

"Изборът ни на гуми се отплати. Дуелът с Адриен е страхотен, надявам се да продължи така и в събота“, коментира Нювил след края на деня.

Докато двамата пилоти на Хюндай водят оспорвана битка за победата, ситуацията за Елфин Еванс е значително по-сложна. Уелсецът пристигна в Сардиния като лидер в генералното класиране и с 14 точки аванс пред Оливер Солберг, но след втория ден заема едва шестото място и изостава на повече от минута от Нювил.

Това отваря възможност за развитие в битката за световната титла в последния кръг за сезона. Оливер Солберг е трети във временното класиране на ралито и се намира само на 12,3 секунди от лидера.

Денят за шведа започна трудно със спукана гума в края на втората отсечка. Солберг обаче реагира отлично, даде най-добро време в третия етап, а в последните две отсечки записа вторите най-бързи времена и остана в битката за челните позиции.

Другият пилот, който все още има възможност да отнеме световната титла от Еванс – Сами Паяри, заема петата позиция. Финландецът е на 40,2 секунди зад Нювил.

Трудности имаше и за Себастиан Ожие, който направи своя рекорден 214-и старт в Световния рали шампионат. Французинът спука гума в третата скоростна отсечка и загуби 26 секунди. Победителят в рали Сардиния от 2025 година все пак запази четвъртото място, на 37,4 секунди от водача.

Пред пилотите предстои ключов трети ден. В съботната програма са включени шест специални етапа с обща дължина 123,66 километра, които могат да се окажат решаващи както за победата в Сардиния, така и за развръзката в битката за световната титла.

#Световен рали шампионат (WRC) #Тиери Нювил

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