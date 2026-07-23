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Тина Димитрова е новият спортен директор на Локомотив Пловдив

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Спорт
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Тя ще отговаря за цялостното планиране и развитие на спортната стратегия на клуба.

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Снимка: НБЛ
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Тина Димитрова е новият спортен директор на баскетболния Локомотив Пловдив, съобщиха от клуба.

От Локомотив уточняват, че в новата си роля тя ще бъде ангажирана с координацията на спортно-техническата дейност, работата с представителния отбор и Детско-юношеската школа, както и с цялостното планиране и развитие на спортната стратегия на Локомотив.

“Пожелаваме ѝ успех и вярваме, че с нейния опит и експертиза ще допринесе за развитието на БК Локомотив Пловдив”, написаха от клуба.

По-рано днес, “черно-белите” обявиха раздялата с главния си мениджър Димитър Чанков.

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