Тина Димитрова е новият спортен директор на Локомотив Пловдив

Тина Димитрова е новият спортен директор на баскетболния Локомотив Пловдив, съобщиха от клуба.

От Локомотив уточняват, че в новата си роля тя ще бъде ангажирана с координацията на спортно-техническата дейност, работата с представителния отбор и Детско-юношеската школа, както и с цялостното планиране и развитие на спортната стратегия на Локомотив.

“Пожелаваме ѝ успех и вярваме, че с нейния опит и експертиза ще допринесе за развитието на БК Локомотив Пловдив”, написаха от клуба.

По-рано днес, “черно-белите” обявиха раздялата с главния си мениджър Димитър Чанков.