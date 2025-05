Титла №100 е факт: Джокович триумфира в Женева след тричасов трилър

Чакането свърши. Новак Джокович завоюва юбилейната титла №100 в своята кариера на надпреварата от сериите ATP 250 в Женева. Във финала в швейцарския град бившият №1 в света се наложи над Хуберт Хуркач с 5:7, 7:6(2), 7:6(2), в мач продължил 3 часа и 5 минути.

Така 38-годишният сърбин се превръща в едва третия тенисист, който минава трицифрената квота за спечелени турнири след Джими Конърс (109) и Роджър Федерер (103). Той е и първият състезател в Оупън ерата, който взима поне по един трофей в рамките на 20 години.

Джокович трябваше да наваксва сет изоставане, след като допусна полякът да спечели отркиващия сет с първата си възможност за пробив в 12-ия гейм.

Силната игра на сервис и на двамата тенисисти продължи и във втората част и така се стигна до тайбрек, в който бившият №1 в света показа класата си и го взе на 2 точки.

Хуркач, който не е печелил нито веднъж от седем срещи срещу сърбина, проби още в първия гейм на третия сет и държеше под контрол събитията до 4:3. Тогава Джокович оползотвори втората си възможност да спечели подаването на съперника и да изравни за 4:4. Стигна се до нов тайбрек, в който 24-кратният носител на турнири от Големия шлем бе безупречен и отново даде само 2 точки на съперника, за да се поздрави с успеха след малко повече от три часа.

