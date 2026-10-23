Тодор Ангелов проведе важна среща с президента на световната борба преди шампионата в Астана

Новоизбраният президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов проведе среща с ръководителя на Световната федерация по борба (UWW) Ненад Лалович в навечерието на световното първенство в Астана, Казахстан. Разговорът между двамата се състоя непосредствено след преизбирането на сръбския функционер за нов петгодишен мандат начело на международната централа.

Срещата първоначално премина във формат на личен разговор между Ангелов и Лалович, след което към дискусията се присъединиха още представители на спортното ръководство. Сред тях бяха министърът на спорта на Казахстан Ербол Куантаевич и генералният секретар на Българската федерация по борба Белчо Горанов, който заема и поста председател на юридическата комисия към UWW.

Контактът на най-високо ниво идва в началото на управлението на Тодор Ангелов и в момент, когато вниманието на световната борба е насочено към предстоящия шампионат в казахстанската столица. Срещата предостави възможност за пряк диалог между новото ръководство на българската федерация и президента на международната централа.

Световното първенство ще се проведе от 24 октомври до 1 ноември в "Барис Арена“ в Астана, като ще събере водещите състезатели в трите стила - класическа борба, свободна борба и борба за жени. Надпреварата ще започне със схватките в класическия стил, в който България ще бъде представена от шестима състезатели.

Сред основните надежди за силно представяне са олимпийският шампион Семен Новиков в категория до 86 килограма и европейският първенец Кирил Милов при 97-килограмовите. Двамата ще бъдат сред водещите фигури в българския състав, който ще се опита да се противопостави на най-добрите борци в света.

Особен интерес предизвиква и завръщането на Едмонд Назарян. Бившият европейски шампион отново ще излезе на големия тепих след тригодишно отсъствие, продиктувано от контузии. Назарян ще представя България в категория до 60 килограма, като участието му в Астана бележи важен момент в опита му да възстанови позициите си на международната сцена.

Останалите трима представители на страната ни в класическия стил са Стефан Григоров в категория до 55 килограма, Абу-Муслим Амаев при 67-килограмовите и Светослав Николов в категория до 82 килограма.

За световното първенство българският тим ще бъде воден от временен треньорски щаб, в който влизат Бисер Георгиев, Андрей Димитров, Димо Димчев и Юлиан Георгиев. Специалистите ще имат задачата да подготвят състезателите за предстоящите схватки и да помогнат на националите да покажат максимума от възможностите си.