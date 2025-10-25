Тодор Симов: Стигнахме до победата с воля и характер

Тодор Симов отдаде четвъртия успех на Ботев Враца в Първа лига на волята и характера. Врачани надвиха Септември с 2:1 на стадион „Христо Ботев“. Наставникът похвали своите футболисти за показаната игра през второто полувреме, когато стана и обратът.

„Стигнахме до победата с воля и характер. Изиграхме слабо първо полувреме. Мога да похваля футболистите, които изиграха страхотна втора част. Само мога да ги поздравя.“

„Българският футбол е повече на битка и на агресивна игра, но без топка. Имахме тежка седмица с много контузени футболисти. Целта е отборът да трупа точки и да не се чака в края на сезона да се правят чудеса, а да сме си решили по-рано нещата“, заяви Симов.