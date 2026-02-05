Тодор Тодоров повече няма да води Спартак Плевен

Спартак Плевен ще има нов старши треньор. На пейката на „синьо-белите“ вече не е Тодор Тодоров, обявиха днес официално от клуба. Причината за раздялата с наставника е крайно незадоволителните резултати в последния месец. За въпросната новина се говореше усилено и в предходните дни, като спартаклии се надяват, че неговият професионален път ще продължи да бъде свързан клуба.

Както е известно, още преди ден се разбра, че до поста се приближава Желко Лукаич. По всяка вероятност тимът от Плевен ще бъде воден от помощник-треньора Александър Алексиев в мача от 20-ия кръг в НБЛ срещу Академик Бултекс 99, който ще бъде изигран утре (петък) в Пловдив, макар че няма яснота на този етап.

Тодоров пое Спартак в средата на март през 2025 година. Преди това наставникът изпълняваше ролята на асистент в рамките на два сезона в щаба на „синьо-белите“, а между 2021 и 2023 г. пое функциите на старши треньор. Бившият играч оглавява и детско-юношеската школа на клуба, като е водил и част от подрастващите. На сметката си има едно второ място в турнира за Купата на България.

43-годишният специалист натрупа сериозен опит с националните отбори в последните години, а през декември бе назначен за селекционер на младежите до 20-годишна възраст. За последно Тодоров бе помощник-треньор в щаба на юношите до 18-годишна възраст, който през юли запази мястото си в Дивизия А на европейското първенство в Белград. Преди това бе такъв и в представителния ни тим за момчета до 16 г., с който спечели среброто на европейското първенство в Питещ, Дивизия Б през 2023 г., докато 12 месеца по-късно бе в треньорския екип на юношите и при спечелването на бронза на шампионата на Стария континент в Скопие, Дивизия Б.